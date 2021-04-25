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Елена Проклова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь», – призналась Елена.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Елена Проклова шокировала россиян подробностями интимной жизни В раннем возрасте актриса подвергалась домогательству и сексуальному насилию.

Выяснилось, что 67-летняя артистка всю свою сознательную жизнь боялась интимной связи. Главной причиной этого стала детская травма. В раннем возрастеподвергалась домогательству и сексуальному насилию.Первый подобный эпизод произошел, когда актрисе было 12 лет. Начинающая звезда снималась в кинокартине и была вынуждена остановиться в отеле. После долгих съемок в коридоре гостиницы ее поджидал режиссер и позволял себе распускать руки.Мужчина не переставал трогать девочку и совершенно не реагировал на ее крики и мольбы о помощи. Однако на этом печальные эпизоды в жизни Елены Прокловой не закончились. Через три года она невольно привлекла внимание одного популярного артиста. Мужчина буквально ее преследовал.Проклова добавила, что до сих пор вспоминает ту девочку, которую «заставляли раздеваться, склоняли к интимной связи». По словам актрисы, мужчина в это время был женат, но настойчиво просил ее руки. Когда девушка достигла совершеннолетия, она приняла ухаживания другого и отгребла за это от ненасытного растлителя.