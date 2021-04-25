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Президент Чехии Милош Земан. Фото: Reuters

ТАСС

«Могу констатировать, что в отчете Службы безопасности и информации отмечается — подчеркиваю, — что не существует доказательств и свидетельств [очевидцев], чтобы эти два агента (россияне, которым приписывается причастность к инциденту. — Прим.) находились [на территории складов боеприпасов] во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — отметил Милош Земан.

«Из всего сказанного не следует, что подозрение в их участии [в произошедшем] не является несерьезным. Во-первых, мы должны ответить на вопрос, что они здесь вообще делали. Во-вторых, то, что контрразведка не доказала их причастность [к случившемуся], не означает, что они не проникли на территорию складов во Врбетице. Полиция расследует гипотезу, что их туда мог провести один из владельцев фирмы IMEX [которая арендовала склады для хранения боеприпасов]. Это подозрение необходимо исключить или подтвердить», — отметил Земан.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Чехии выступил с обращением по поводу инцидента во Врбетице Президент не исключил, что скандал с инцидентом во Врбетице может оказаться игрой спецслужб.

Президент подчеркнул, что подозрение о возможной причастности двух иностранных агентов к инциденту во Врбетице возникло в последние недели. «Служба безопасности и информации никогда раньше в течение последних шести лет не упоминала инцидент [во] Врбетице», — отметил он.Тем не менее, как сказал Земан, нельзя говорить, что подозрение в причастности двух иностранных агентов к инциденту не является серьезным.Президент не исключил, что раскручиваемый скандал с инцидентом во Врбетице может оказаться в итоге игрой спецслужб. В этом случае, по его словам, возможны серьезные последствия для Чехии.