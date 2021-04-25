«Последствия будут драматичными». Что Россия замышляет насчет военной базы в Беларуси?

Источник материала: UDF





«Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?», – отметил руководитель Беларуси.

«Кремль оказывает давление на Лукашенко»





Фото: euroradio.pl

«Россия не отказывалась от своих планов по размещению военной базы в Беларуси после 2015 года, когда Лукашенко сформулировал отказ. Косвенным признаком того, что Кремль оказывает давление на руководителя Беларуси по этому вопросу, является несколько инициатив, которые Минск сформулировал в последнее время по углублению сотрудничества в военной сфере», – сказал Сивицкий.

«Минск пытается подменить предложения Москвы своими инициативами, чтобы с одной стороны продемонстрировать геополитическую лояльность, а с другой – сохранить монополию на силу. Очевидно, что совместное воздушное патрулирование и центр совместной подготовки будут находиться под управлением белорусской стороны», – считает Сивицкий.

«Последствия будут драматичными для Беларуси как независимого государства. Белорусские власти потеряют монополию на применение силы внутри страны, т.к. база будет подчиняться Москве. Также за нашей страной окончательно и бесповоротно закрепится статус российского форпоста. Для международного сообщества Беларусь перестанет существовать как субъект международных отношений, все вопросы, в том числе военно-политического характера, будут решаться с Москвой без учета национальных интересов нашей страны», – полагает Сивицкий.

«Не думаю, что такой шаг будет предпринят в ближайшее время»





Фото: svaboda.org

«Главная причина этого – политическая. Несмотря на то, что Лукашенко укрепился после событий в августе прошлого года, думаю, что при появлении официального сообщения о создании российской военной базы, это даст козыри в руки противников Лукашенко. Кроме того, люди, которые держались в стороне от политических событий, могут принять активное участие в протестах против базы. Аналитики в Москве не глупые люди. Поэтому не думаю, что такой шаг будет предпринят в ближайшее время», – считает Алесин.

«Скорее всего, Россия сделает ставку на высокоточное ракетной оружие, базирующееся на кораблях Балтийского и Черноморского флота. Воздушно-десантные дивизии будут выдвигаться на территорию Беларуси под прикрытием ракетных ударов. Как мне кажется, учение «Славянское братство», которое проходило летом прошлого года, показало возможную реакцию на гипотетическое нападение врага на Беларусь. Думаю, расчет делается на быструю переброску российских воздушно-десантных сил», – сказал Алесин.

«Есть основания говорить об отсутствии необходимости для организации российской военной базы в Беларуси. Это сопряжено с большими политическими потерями для двух стран и вызовет нервозность соседей и непредсказуемые шаги с их стороны. Возможно, в таком случае они еще больше сплотятся вокруг США», – полагает Алесин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Последствия будут драматичными». Что Россия замышляет насчет военной базы в Беларуси? UDF поинтересовался у экспертов, как они относятся к слухам о размещении российской военной базы в Беларуси.