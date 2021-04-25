Директор ФСБ заявил, что причастность США к попытке переворота в Беларуси исследуется

Возможная причастность США к попытке военного переворота в Беларуси исследуется. Это подтвердил в воскресенье директор ФСБ России Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"





Он отметил, что дело в настоящее время расследуют КГБ и следственные органы Беларуси. "Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Беларуси", - сказал он, отвечая на вопрос о роли США в попытке переворота.





Бортников подчеркнул, что материалы дела подтверждают, что это была попытка именно военного переворота. "Об этом свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц <...> в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Беларуси. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований", - отметил директор ФСБ РФ.





17 апреля Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По словам главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, переворот был намечен на июнь или июль текущего года.

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Беларуси Зенковича и гражданина Беларуси Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента. Военный переворот был намечен на 9 мая в Минске во время Парада Победы.





По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.



