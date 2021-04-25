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На юге Франции наблюдали падение большого болида

25.04.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 24 апреля на юге Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, наблюдали падение большого болида (метеора).

 

На юге Франции наблюдали падение большого болида

 

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BFMTV.

В соцсетях публикуют фотографии и видео события с телефонов и уличных камер наблюдения.

 

 

 

 

Как свидетельствует видеозапись одной из камер в Каннах, метеор падал в 22:26 по местному времени и видимо сгорел в атмосфере, не достигнув земли. Такие яркие метеоры, не достигнувшие поверхности земли, называют болидами. Метеоритами называют те небесные тела, которые не сгорели в атмосфере и упали на землю.

Многие пользователи соцсетей шутят, что это символическое приветствие из космоса в день, когда французский астронавт Томас Песке отправился на Международную космическую станцию.

 
 
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Вечером 24 апреля на юге Франции в регионе Лазурный берег, возле Ниццы, наблюдали падение большого болида (метеора).  
 
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