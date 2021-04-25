ТОП-10 продуктов, которые помогают бороться со старостью

Источник материала: ОНТ

После 25 каждый начинает постепенно замечать в своем отражении возрастные изменения. Домашняя аптечка становится больше, крема дороже, а походы к врачам чаще. И нам, конечно же, хочется остановить процесс старения, сохранить гладкость и упругость кожи и в целом здоровое состояние организма. И начинать с этим бороться лучше всего изнутри. Турецкое издание Milliyet опубликовало список из 10 продуктов, которые помогут сохранить молодость подольше.

1. Грецкие орехи

В грецких орехах содержится много кислот омега-3. Они регулируют уровень холестерина в организме и снижают риск развития сердечных заболеваний, а также воспалительные процессы головного мозга. Омега-3 положительно влияют и на кожу, волосы, ногти.

2. Лосось

Омега-3 содержится и в лососе. Это предотвращает накопление холестерина в артериях, защищает от нарушения сердечного ритма и помогает сохранять ясность ума с возрастом. А высокое содержание белка и противовоспалительные свойства защитят кожу от угрей, морщин, пигментных пятен и гусиных лапок.

3. Черника

Черника обладает мощной антиоксидантной активностью. Эти вещества борются со свободными радикалами и помогают восстанавливать возрастные окислительные повреждения. Также они помогают предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательные функций у пожилых людей. А витамины А и С положительно влияют на упругость кожи.

4. Шпинат

Больше количество антиоксидантов содержится и в шпинате. Это позволяет избежать проблем со зрением, костями. Также в шпинате много витаминов A, C, E. Они защищают кожу от ультрафиолетовых солнечных лучей.

5. Зелёный чай

Зелёный чай обладает схожими свойствами. Он улучшает состояние кожи и предотвращает риск многих болезней. Например, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

6. Брокколи

В этом овоще содержатся соединения сульфорафана и индола, которые предотвращают клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Также брокколи способен снизить риск развития рака. Еще в этом виде капусты есть фолиевая кислота, которая влияет на функционирование мозга и повышает плотность костей, что снижает риск переломов.

7. Оливковое масло

Оливковое масло очень полезно для кожи. Содержащиеся в нем мононенасыщенные жирные кислоты положительно отразятся на здоровье сердца и помогут контролировать уровень сахара в крови.

8. Горький шоколад

В горьком шоколаде содержатся флаванолы. Они стимулируют расслабление кровеносных сосудов, делают их молодыми и эластичными. Также они снижают артериальное давление и риск заболеваний почек, деменции.

9. Помидоры

В помидорах содержится ликопин, который обладает антивозрастными свойствами и положительно влияет на кожу. Также употребление томатов снижает уровень холестерина в крови и предотвращает сердечные заболевания, возникновение рака.

10. Красный сладкий перец

В красном перце содержится полезный для выработки коллагена витамин С и целый ряд мощных антиоксидантов.

Фото: Pixabay

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