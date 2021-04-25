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Мужчина впервые увидел лицо жены на свадьбе после четырех лет знакомства

25.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина впервые увидел лицо жены на свадьбе после четырех лет знакомства

В Онтарио (Канада) местный житель Мехди Иса Аратун впервые увидел лицо жены в день свадьбы. При этом пара была знакома уже четыре года. Дело в том, что девушка постоянно носила закрывающий лицо мусульманский головной убор – никаб. Об этом информирует Daily Mail.

Будущие муж и жена встретилась в университете. Мехди Иса Аратун и Рубина Мустафа посещали лекции вместе, но не могли встречаться из-за религиозных убеждений. По строгим религиозным правилам, Рубина не могла сойтись с кем-то, если не собиралась потом выйти за него замуж. Пара не могла также пожениться, так как Мехди не принадлежал к вере девушки.

Чтобы быть вместе с любимой, Мехди Иса Аратун обратился в ислам. Мужчина увидел лицо девушки только после церемонии бракосочетания.

Фото: Mehdi Isa Arathoon

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В Онтарио (Канада) местный житель Мехди Иса Аратун впервые увидел лицо жены в день свадьбы. При этом пара была знакома уже четыре года. Дело в том, что девушка...
 
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