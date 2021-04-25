В Голливуде полицейские застрелили мужчину, который вел обратный отсчет

Источник материала: ОНТ

В Голливуде (США) полицейские застрелили мужчину, который вел обратный отсчет. Об этом 25 апреля в Twitter информирует полиция Лос-Анджелеса.

Уточняется, что полицейские ехали на вызов, когда в их машину врезался другой автомобиль. Из него вышел мужчина в бронежилете. Он держал за спиной одну руку и громко вел обратный отсчет. Как только мужчина начал выводить руку из-за спины, правоохранители открыли огонь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.

Не уточняется, был ли мужчина действительно вооружен.

Фото: скриншот видео NBC-TV

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