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Тайное свидание котов попало на видео и рассмешило Сеть

25.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тайное свидание котов попало на видео и рассмешило Сеть

Прерванное свидание котов засняли на видео. Оно разлетелось и по другим соцсетям. Только в TikTok оно набрало 6,2 миллиона просмотров.

Ролик сняла девушка по имени Ришель Де Джонг. На кадрах рыжий кот пытается проникнуть в дом через отверстие в двери. Как только он замечает, что его снимают, он замирает и начинает пятиться назад. При этом на него смотрит домашняя кошка, которая, видимо, ожидала своего возлюбленного и тоже расстроилась из-за прерванной встречи.

Видео под названием «Это не наш кот» до слез рассмешило пользователей: «Дорогая, ты не говорила, что твоя хозяйка вернётся так рано», «Лол, ошибся дверью», «А я что? Я ничего, уже ухожу», «Когда пришёл к подруге, а дома родители».

Фото: pixabay

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Прерванное свидание котов засняли на видео. Оно разлетелось и по другим соцсетям. Только в TikTok оно набрало 6,2 миллиона просмотров. Ролик сняла девушка по имени...
 
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