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Что произойдет с организмом, если каждый день есть семечки?
Источник материала: ОНТ
Обычно в семечках больше калорий, чем в обеде у человека. Данный продукт может привести к обострению болезней желудка. Об этом
Она назвала мифом мнение, что семечки могут привести к аппендициту. Она отметила, что от частого употребления семечек живот действительно может заболеть.
Специалист отметила, что семечки калорийны: съев 100 граммов, человек получает примерно 550 калорий, а это то же самое, что съесть плитку шоколада. Получается, что организм не считает семечки за полноценную еду, вместе с тем они способствуют набору лишних калорий и, следовательно, веса.
Говоря о хороших свойствах этого продукта, Татьяна Бочарова отметила, что в семечках содержится много клетчатки, витамины группы B, А и Е, магний (отвечает за работу сердца и нервной системы). При этом врач посоветовала есть продукт в сыром виде, так как в жареных семечках накапливается канцероген.
Ежедневно есть семечки можно, но не более 30 граммов, уточнила доктор.
Фото: pixabay
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Обычно в семечках больше калорий, чем в обеде у человека. Данный продукт может привести к обострению болезней желудка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на...
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