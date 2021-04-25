Дёшево, сердито и креативно: 10 изобретений из народа, которые заставят вас посмеяться

Источник материала: ОНТ

Пока в мире вовсю развиваются IT-технологии, а NASA покоряет Марс, изобретательность людей в стеснённых обстоятельствах не знает границ. А вообще, за такие открытия можно даже всемирную премию устроить. А что? Экологично, дёшево, креативно. Такое ещё придумать надо!

1. Стирка на колёсах.





2. Прометей дал нам огонь, а этот мужчина придумал, как его перевозить по участку.





3. Этот парень - гений.





4. Зато такой фары ни у кого нет!



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5. Ручка из лего.



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6. Когда сын попросил сделать баскетбольное кольцо, а оно оказалось еще и мишенью для дартца





7. Если коту не нравится носить конус после операции...



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8. Чтобы собака, не пролазила через забор.



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9. Оригинальное решение для водосточной трубы.



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10. Гениальная сушилка для обуви.



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