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Дёшево, сердито и креативно: 10 изобретений из народа, которые заставят вас посмеяться

25.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дёшево, сердито и креативно: 10 изобретений из народа, которые заставят вас посмеяться

Пока в мире вовсю развиваются IT-технологии, а NASA покоряет Марс, изобретательность людей в стеснённых обстоятельствах не знает границ. А вообще, за такие открытия можно даже всемирную премию устроить. А что? Экологично, дёшево, креативно. Такое ещё придумать надо!

1. Стирка на колёсах.


2. Прометей дал нам огонь, а этот мужчина придумал, как его перевозить по участку.


3. Этот парень - гений.


4. Зато такой фары ни у кого нет!


SIGH15 

5. Ручка из лего.


Trachslee 

6. Когда сын попросил сделать баскетбольное кольцо, а оно оказалось еще и мишенью для дартца 


7. Если коту не нравится носить конус после операции...


Ibrakeforquiltshops 

8. Чтобы собака, не пролазила через забор.


Lietuvis9 

9. Оригинальное решение для водосточной трубы.


anyaeversong 

10. Гениальная сушилка для обуви.


5Lastronaut 


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Пока в мире вовсю развиваются IT-технологии, а NASA покоряет Марс, изобретательность людей в стеснённых обстоятельствах не знает границ. А вообще, за такие открытия...
 
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