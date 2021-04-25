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В многоэтажке Витебска горел подвал: спасены два человека, еще 12 эвакуированы
Источник материала: ОНТ
В одной из витебских многоэтажек вечером в субботу 24 апреля горел подвал. Об этом
Спасатели прибыли на место происшествия к дому по улице Чкалова. Очаг возгорания был найден сразу: горели вещи и бытовой мусор. Неподалеку был обнаружен мужчина. Работники МЧС вынесли его на свежий воздух и передали медикам.
Вскоре был найден ещё один мужчина, которого также вынесли на улицу. Как выяснилось, оба мужчины – безработные, причем один из них не имел определенного места жительства. Медики осмотрели пострадавших и доставили в больницу.
Производилась эвакуация жителей. Всего спасатели вывели из задымленной зоны 12 человек, в том числе троих детей.
Огонь повредил имущество в подвале, закоптил стены и потолок. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС
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В одной из витебских многоэтажек вечером в субботу 24 апреля горел подвал. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия к дому по улице...
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