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В многоэтажке Витебска горел подвал: спасены два человека, еще 12 эвакуированы

25.04.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В многоэтажке Витебска горел подвал: спасены два человека, еще 12 эвакуированы

В одной из витебских многоэтажек вечером в субботу 24 апреля горел подвал. Об этом рассказали в МЧС.

Спасатели прибыли на место происшествия к дому по улице Чкалова. Очаг возгорания был найден сразу: горели вещи и бытовой мусор. Неподалеку был обнаружен мужчина. Работники МЧС вынесли его на свежий воздух и передали медикам.

Вскоре был найден ещё один мужчина, которого также вынесли на улицу. Как выяснилось, оба мужчины – безработные, причем один из них не имел определенного места жительства. Медики осмотрели пострадавших и доставили в больницу.

Производилась эвакуация жителей. Всего спасатели вывели из задымленной зоны 12 человек, в том числе троих детей.

Огонь повредил имущество в подвале, закоптил стены и потолок. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.





Фото: МЧС

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В одной из витебских многоэтажек вечером в субботу 24 апреля горел подвал. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия к дому по улице...
 
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