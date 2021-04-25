Задержание жодинцев в бане: четверо мужчин объявили голодовку

Милиция пришла в частную баню, где 13 женщин и 7 мужчин предположительно провели «несанкционированное массовое мероприятие». Все присутствующие задержаны и доставлены в отдел милиции, по статье 24.23 Административного кодекса.













«В частную баню в пригороде прибыло 4 бусика с ОМОНом, которого в принципе нет Жодино. На месте сразу появился глава милиции Трацюк и его заместитель Мурашкин», - сообщили читатели телеграму «Белсат».





Четверо задержанных мужчин - Александр Ковалев, Евгений Шиляпень, Станислав Рокин и Евгений Литвинов - объявили голодовку. Они протестуют против того факта, что обвиняются в участии в массовом мероприятии и сопротивления полиции.

сообщает сайт незарегистрированной правозащитной организации "Весна" . У всех задержанных дома проходят обыски,сайт незарегистрированной правозащитной организации "Весна" .



