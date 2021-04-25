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Задержание жодинцев в бане: четверо мужчин объявили голодовку

25.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 24 апреля в Жодино было задержано 20 человек

Милиция пришла в частную баню, где 13 женщин и 7 мужчин предположительно провели «несанкционированное массовое мероприятие». Все присутствующие задержаны и доставлены в отдел милиции, по статье 24.23 Административного кодекса.



«В частную баню в пригороде прибыло 4 бусика с ОМОНом, которого в принципе нет Жодино. На месте сразу появился глава милиции Трацюк и его заместитель Мурашкин», - сообщили читатели телеграму «Белсат».

Четверо задержанных мужчин - Александр Ковалев, Евгений Шиляпень, Станислав Рокин и Евгений Литвинов - объявили голодовку. Они протестуют против того факта, что обвиняются в участии в массовом мероприятии и сопротивления полиции.
У всех задержанных дома проходят обыски, сообщает сайт незарегистрированной правозащитной организации "Весна" .
 
 
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Вечером 24 апреля в Жодино было задержано 20 человек
 
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