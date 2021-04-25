|
Свыше 1 930 фур скопилось в очередях на границе со странами Евросоюза
Источник материала: Партизан
Свыше 1 930 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза днем 25 апреля
С
По состоянию на 12:00 наиболее серьезные заторы наблюдаются в литовском направлении: выезда ждут более 1 260 фур. Из этого числа в «Каменном Логе» скопилось свыше 400 грузовиков, в «Беняконях» и «Привалке» — по 370 в каждом пункте, в «Котловке» — 90, в «Видзах» — 30.
На белорусско-латвийской границе в «Григоровщине» стоят в очередях свыше 100 фур, в «Урбанах» — 170.
Выезда в Польшу ожидают свыше 400 грузовых авто: в «Козловичах» — 100, в «Брузгах» — 200, в «Берестовице» — 100.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свыше 1 930 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза днем 25 апреля
|
Свежие газеты
Архив (Разное)