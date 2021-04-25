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Свыше 1 930 фур скопилось в очередях на границе со странами Евросоюза

25.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Свыше 1 930 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза днем 25 апреля

Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

По состоянию на 12:00 наиболее серьезные заторы наблюдаются в литовском направлении: выезда ждут более 1 260 фур. Из этого числа в «Каменном Логе» скопилось свыше 400 грузовиков, в «Беняконях» и «Привалке» — по 370 в каждом пункте, в «Котловке» — 90, в «Видзах» — 30.

На белорусско-латвийской границе в «Григоровщине» стоят в очередях свыше 100 фур, в «Урбанах» — 170.

Выезда в Польшу ожидают свыше 400 грузовых авто: в «Козловичах» — 100, в «Брузгах» — 200, в «Берестовице» — 100.
 
Теги: Минск
 
 
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Свыше 1 930 грузовиков ожидают выезда в пунктах пропуска на границах со странами Евросоюза днем 25 апреля
 
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