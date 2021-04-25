Виленская операция: под Минском инсценировали сражение Первой мировой - фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая мировая война оставила заметный след в мировой истории, и это одновременно малоизвестных и трагических страниц. Конфликт перевернул жизни миллионов людей и погубил четыре империи, в том числе и Российскую. Одна из самых кровавых войн в истории человечества проходила и на территории Беларуси, реконструкции событий начала XX века часто происходят в нашей стране.

На этот раз реконструкторы собрались в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах, чтобы показать один из эпизодов Виленской операции 1915 года, когда войска Кайзера прорвали линию обороны и в итоге дошли до самого Минска. Место для реконструкции выбрано неслучайно - в Строчицах и осталась традиционная белорусская деревня конца XIX - начала XX века.

Реконструкторы показали военный быт тех времен - разбили лагерь и даже полевой лазарет. Для полного погружения в само сражение привлекли даже артиллерию времен Первой мировой, а также пулеметы "Льюис" и "Максим".

Как проходила инсценировка боя, а также как в то время жили военные - смотрите в фотоленте Sputnik.

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