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Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал уязвимое место Путина

25.04.2021 16:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент России Владимир Путин преувеличивает влияние американских спецслужб, считает бывший посол США в Москве Майкл Макфол.

 

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал уязвимое место Путина
Майкл Макфол. Фото: carnegieendowment.org.

 

«Он считает, что наши ЦРУшники — это как ваши КГБшники и что они имеют такое влияние у нас, как у вас… . У него паранойя — как будто бы ЦРУ имеет такие возможности, которых они не имеют. Особенно в России», — заявил дипломат в эфире «Эхо Москвы».

По словам Макфола, уязвимая сторона Путина заключается в том, что он не понимает, что в России, Беларуси, Украине «есть люди со своими идеями и мозгами». Российскому лидеру «очень трудно представить, что люди будут ходить на улицу без команды от власти».

«Они не будут ждать каких-то звонков из Пало-Альто (город в Калифорнии, неофициальная столица Кремниевой долины - naviny.online): „Давайте, ребята, делать, что я хочу. Я командир“. Это не работает таким образом. И это его слабое место, я считаю», — пояснил экс-посол.

 
 
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Президент России Владимир Путин преувеличивает влияние американских спецслужб, считает бывший посол США в Москве Майкл Макфол.  
 
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