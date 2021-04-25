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Арина Соболенко уступила в финале турнира в Штутгарте первой ракетке мира
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко уступила в финале турнира в Штутгарте с призовым фондом 456 тысяч евро первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.
Трехсетовый поединок прошел в упорной борьбе. Первый сет остался за Ариной — 6:3, второй она проиграла 0:6, но дело видимо было в плохом самочувствии — после второго сета Арина попросила медицинский тайм-аут, и вернулась на корт с перебинтованным правым бедром.
Третий сет прошел в напряженной борьбе с обменами обратными брейками, но сильнее здесь оказалась австралийка, победившая со счетом 6:3.
Матч продлился 1 час 46 минут.
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После второго сета Арине понадобилась помощь медиков.
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