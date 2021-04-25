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JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве?
25.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Какие стереотипы есть о художниках и почему от них стоит отказаться? И правда ли, что искусство создается ради торговли?
О трендах и технологиях в искусстве рассказывает Дмитрий Озерков, заведующий отдела по современному искусству в Эрмитаже и директор musicAeterna в России.
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