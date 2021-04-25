Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве?

NFT-арт — это цифровое искусство. Такие арт-объекты обладают правом собственности, их покупают в интернете как обычные картины, либо их можно просто скачать бесплатно. Но тогда у вас будет репродукция. А как получилось, что картинки в интернете стали стоить огромных денег? Зачем их покупать? И сколько времени нужно, чтобы понять объект современного искусства и признать его шедевром?

Какие стереотипы есть о художниках и почему от них стоит отказаться? И правда ли, что искусство создается ради торговли?

О трендах и технологиях в искусстве рассказывает Дмитрий Озерков, заведующий отдела по современному искусству в Эрмитаже и директор musicAeterna в России.

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