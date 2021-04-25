В Вербное воскресенье верующие пришли к Всехсвятскому храму – фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во всех православных храмах Беларуси сегодня отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим и вспоминают, как две тысячи лет назад Иисус Христос на осле въехал в священный для иудеев город.

Многие приходят сегодня в храмы, чтобы освятить веточки вербы, которые потом по традиции хранят до следующего года – освященной вербе в народе приписывается свойство очищать и отгонять нечистую силу.

Окруженные цветами, сосновыми веточками, деревянными божьими коровками и грибочками — веточки вербы сегодня украшают самыми разными способами, насколько хватает фантазии.

После того как прихожане Всехсвятского храма выбрали вербу, они отправляются к ступеням церкви и становятся в очередь. Священник окропляет и вербу, и всех собравшихся святой водой. Как это происходит – смотрите в фолотенте. А вот так сегодня утром было в главном православном храме Беларуси – Свято-Духовом кафедральном соборе.

О том, что такое Вербное воскресенье, об историях и традициях этого религиозного праздника читайте в материале Sputnik .