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В Вербное воскресенье верующие пришли к Всехсвятскому храму – фото

25.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Во всех православных храмах Беларуси сегодня отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим и вспоминают, как две тысячи лет назад Иисус Христос на осле въехал в священный для иудеев город.

Многие приходят сегодня в храмы, чтобы освятить веточки вербы, которые потом по традиции хранят до следующего года – освященной вербе в народе приписывается свойство очищать и отгонять нечистую силу. 

Окруженные цветами, сосновыми веточками, деревянными божьими коровками и грибочками — веточки вербы сегодня украшают самыми разными способами, насколько хватает фантазии.

После того как прихожане Всехсвятского храма выбрали вербу, они отправляются к ступеням церкви и становятся в очередь. Священник окропляет и вербу, и всех собравшихся святой водой. Как это происходит – смотрите в фолотенте. А вот так сегодня утром было в главном православном храме Беларуси – Свято-Духовом кафедральном соборе.

О том, что такое Вербное воскресенье, об историях и традициях этого религиозного праздника читайте в материале Sputnik.

 

 
 
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Православные белорусы отмечают сегодня Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье. Освящение вербных веточек у Всехсвятского храма – в...
 
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