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В Вербное воскресенье верующие пришли к Всехсвятскому храму – фото
25.04.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Во всех православных храмах Беларуси сегодня отмечают праздник Входа Господня в Иерусалим и вспоминают, как две тысячи лет назад Иисус Христос на осле въехал в священный для иудеев город.
Многие приходят сегодня в храмы, чтобы освятить веточки вербы, которые потом по традиции хранят до следующего года – освященной вербе в народе приписывается свойство очищать и отгонять нечистую силу.
Окруженные цветами, сосновыми веточками, деревянными божьими коровками и грибочками — веточки вербы сегодня украшают самыми разными способами, насколько хватает фантазии.
После того как прихожане Всехсвятского храма выбрали вербу, они отправляются к ступеням церкви и становятся в очередь. Священник окропляет и вербу, и всех собравшихся святой водой. Как это происходит – смотрите в фолотенте. А вот так сегодня утром было
О том, что такое Вербное воскресенье, об историях и традициях этого религиозного праздника читайте
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Православные белорусы отмечают сегодня Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье. Освящение вербных веточек у Всехсвятского храма – в...
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