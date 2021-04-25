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Правозащитники сообщили о задержании минчанина Артема Чалапы и его матери и обыске в их квартире

25.04.2021 17:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники сообщают о задержании 23 апреля жителя Минска Артема Чалапы.

 

Правозащитники сообщили о задержании минчанина Артема Чалапы и его матери и обыске в их квартире
Фото: news.megatyumen.ru.

 

По информации правозащитного сайта spring96.org, силовики взломали дверь его квартиры, провели обыск «по делу о массовых беспорядках», изъяли национальную символику и компьютерную технику.

Вместе с Артемом задержана его мать Ирина Чалапа — якобы за сопротивление сотрудникам милиции. Задержанных доставили в Московский РУВД.

Чалапу ранее задерживали за участие в акциях протеста.

В Новополоцке (Витебская область) был задержан заместитель председателя первичной организации работников Белорусского независимого профсоюза (БНП) ОАО «Нафтан» Максим Щупленков. Как сообщает стачком ОАО «Нафтан» в «Фейсбуке», он был задержан 24 апреля после ночной смены на проходной завода. У Максима Щупленкова заблокировали пропуск, а после задержания отвезли в ГОВД Новополоцка, где на активиста составили протокол за оскорбление охранников.

Инцидент с охранниками, которые написали заявления в милицию, произошел еще 21 марта. Как сообщает стачком, Щупленков уже был осужден за данное правонарушение на семь суток административного ареста, а также публично извинился за оскорбление.

После составления протокола Щупленков был отпущен до суда, который состоится через 15 дней.

Как сообщалось, 24 апреля вечером в частной бане в Жодино было задержано 20 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники сообщают о задержании 23 апреля жителя Минска Артема Чалапы.  
 
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