Источник материала: UDF



Позитив разводится с женой / instagram.com/positiff

Кате Осадчей. «Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить», - рассказал Позитив

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще один развод: Позитив расстался с лучшей подругой Насти Каменских Артист расстался с Анной Андрийчук.

Об этом он сказал в эфиреПара была вместе аж 15 лет, восемь из которых они состояли в официальном браке. В сети неоднократно появлялась информация о том, что причиной его расставания стала партнерша по «Танцам со звездами»Отметим, чтоявляется лучшей подругой певицы Насти Каменских. Девушки очень много времени проводят вместе, а также снимают реалити в Мексике «Девочки рулят».