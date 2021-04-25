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Еще один развод: Позитив расстался с лучшей подругой Насти Каменских
Источник материала: UDF
Позитив разводится с женой / instagram.com/positiff
Об этом он сказал в эфире
Пара была вместе аж 15 лет, восемь из которых они состояли в официальном браке. В сети неоднократно появлялась информация о том, что причиной его расставания стала партнерша по «Танцам со звездами» Юлия Сахневич.
«Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить», - рассказал Позитив Кате Осадчей.
Отметим, что Анна Андрийчук является лучшей подругой певицы Насти Каменских. Девушки очень много времени проводят вместе, а также снимают реалити в Мексике «Девочки рулят».
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Артист расстался с Анной Андрийчук.
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