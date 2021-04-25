«Убили и развесили на кустах как гирлянды». В деревне Логойского района кто-то жестоко расправился с ужами

пишет Белсат. Люди обратились в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Оттуда передали дело по жестокому обращению с животным в местное управление внутренних дел,Белсат.





Деревня Мурованка находится в километрах двадцати от Логойска. Холмисто-лесистый ландшафт окрестностей здешние жители называют белорусской Швейцарией. Деревня стоит на возвышенности в стороне от крупных трасс. На самом въезде с правой стороны гравийки – поросший кустарником и камышом прудик, выше него открываются кирпичные остатки бывшего имения, взорвавшего партизаны в 1942 году. Тут же под стенами бьет источник и дальше разливается в небольшое болотце.









Деревня Мурованка находится в километрах двадцати от Логойска.





С этого места и начинается деревня: в поросшей низине спрятался оштукатуренный белый дом, второй – деревянный с выцветшей от времени краской – своими окнами уставился в остатки имения. На углу участка поместья растет старый куст сирени. Именно на этом кусте неизвестные развесили мертвых ужей. Эту страшную картину увидел один из местных дачников утром в пятницу.





«О том, что у источника водятся ужи, говорили давно. Но собственными глазами я их никогда не видела. И не слышала, чтобы кто-то жаловался, что ползают по участкам. Мы даже на кладке не встречали змей, только ящериц малышей. Уж поверьте: если бы они тут крутились – ноги бы моей не было в деревне, потому что панически боюсь любых змей, – рассказывает дачница, которая сообщила о происшествии. – Но когда увидела эту картину – шесть мертвых больших ужей, стало просто не по себе: кому это пришло в голову, по какой причине… Ну боишься ты змей, так и не трогай, обойди стороной. Тем более же видно, что это ужи. А тут убили и развесили на кусте, как гирлянды».









В Мурованке не так много жилых домов. Раньше деревня была большая, ни одного заброшенного дома или участка, люди брали по несколько наделов земли под огороды, было свое стадо коров, вспоминает героиня. Теперь же старое поколение отошло, Мурованка превратилась в поселок дач, куда приезжают дети, внуки, правнуки старожилов. Постоянно живет одно несколько человек.





«В деревне все друг друга хорошо знаем – можно сказать, росли вместе. Так, за последние годы появились и новые соседи. Но все люди порядочные, трудолюбивые. Конфликтов вроде бы ни у кого нет. Поэтому трудно сказать, кто мог такое совершить. На своих точно думать не хочется, в голове не укладывается, что это мог быть кто-то из соседей, – рассуждает героиня. – Ну, есть у нас несколько так называемых выпивох, но даже они вряд ли могли пойти на такое».





Приезжают в Мурованку и из соседних деревень – за водой из криницы. Она в окрестности настоящая достопримечательность: вода чистая, без привкуса и не зацветает даже от долгого стояния. Но то, что руку на ужей поднял какой-то «пришлый», наша собеседница ставит под сомнение:





«Люди приехали, бросили машину на верхней площадке у стены, сбегали к источнику и обратно. Не представляю, как там у змей что происходит, но в таком случае, кажется, надо было знать об их наличии и где гнездо. Это дело не пяти минут. Зачем чужому на это тратить время?».





По факту уничтожения ужей очевидцы обратились в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, подали письменное заявление с фотографиями с просьбой разобраться в происшествии. Те передали дело по жестокому обращению с животным в местное управление внутренних дел, в компетенции которых – проводить разбирательства по таким случаям.





«Вчера вечером я позвонила в комитет, очень просила не оставлять без внимания убийство ужей. Знаю, что это ведомство обычно серьезно подходит к таким происшествиям. У меня спрашивали, имею ли я предположения, кто мог такое делать из местных, но нет, никого подозревать я не могу. Расспрашивали, много ли детей в деревне. Ну, да, есть семьи с детьми, но они тоже хозяева дач, и дома стоят далеко от болотца. Подтвердили, что дело на контроле, что подключена и милиция. Еще высказались, что это может быть предупреждение, запугивание кого-то из тех, кто там живет. Но зачем? В доме, возле которого развесили мертвых ужей, постоянно никто не живет уже давно, Земли в деревне хватает, чтобы строиться. А чтобы отпугнуть от источника – то разбросали бы уже у самого устья», – считает наша собеседница.





Впрочем, это не первый случай вредительства у источника, упоминает героиня. В декабре прошлого года кто-то спилил яблоню-дичку, которую несколько лет назад привил местный житель.





«Совершенно бессмысленное действие: дерево точно не мешало подходам или подъезду к источнику. Но кто-то намеренно спилил и бросил ствол тут же. Грустно это все! Ведь есть те, кто старается благоустроить это место. Местные из соседней деревни, которые выросли здесь, установили своими силами стенд, описали историю дворца и мест, чтобы люди понимали, что это уникальное место, наше общее наследие, которое нужно ценить. Но нашлись те, кто так пакостит, бесчеловечно относится к природе и работе других», – возмущается девушка.







