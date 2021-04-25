Источник материала: Tut.by

В рамках прошедшего 22 апреля Дня Земли компания Lamborghini получила награду «Зеленая звезда 2021» (Green Star 2021). Награда ежегодно присуждается немецким Институтом качества и финансов (ITQF) в сотрудничестве с Институтом управления и экономических исследований (IMWF) в Гамбурге.





В этом году Lamborghini наряду с остальными брендами, входящими в состав концерна Volkswagen, приняла участие в инициативе #Project1Hour в рамках глобальной кампании с участием более 660 тысяч сотрудников автогиганта по всему миру (они прервали работу на один час), направленной на привлечение внимания к проблеме изменения климата и к воздействию, которое наши привычки и образ жизни оказывают на планету.





Итальянская компания с 2009 года уделяет особое внимание вопросам экологии и устойчивого развития. С тех пор Lamborghini стала первой и единственной итальянской компанией в автомобильной индустрии, сертифицированной в соответствии с экологическим стандартом EMAS. В 2015 году завод Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе был сертифицирован как «углерод-нейтральный производственный объект». Одна лишь система централизованного теплоснабжения, которая распределяет горячую воду внутри завода из когенераторной установки, работающей на биогазе, позволяет сократить ежегодные выбросы CO 2 почти на 1800 тонн.





В 2019 году компания ввела в эксплуатацию новый лакокрасочный цех для кроссовера Urus — 95% используемых красок изготовлены на водной основе с применением технологии E-Cube, позволяющей улавливать избыток распыляемой краски.

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