ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Lamborghini получила награду «Зеленая звезда 2021»

25.04.2021 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В рамках прошедшего 22 апреля Дня Земли компания Lamborghini получила награду «Зеленая звезда 2021» (Green Star 2021). Награда ежегодно присуждается немецким Институтом качества и финансов (ITQF) в сотрудничестве с Институтом управления и экономических исследований (IMWF) в Гамбурге.


В этом году Lamborghini наряду с остальными брендами, входящими в состав концерна Volkswagen, приняла участие в инициативе #Project1Hour в рамках глобальной кампании с участием более 660 тысяч сотрудников автогиганта по всему миру (они прервали работу на один час), направленной на привлечение внимания к проблеме изменения климата и к воздействию, которое наши привычки и образ жизни оказывают на планету.


Итальянская компания с 2009 года уделяет особое внимание вопросам экологии и устойчивого развития. С тех пор Lamborghini стала первой и единственной итальянской компанией в автомобильной индустрии, сертифицированной в соответствии с экологическим стандартом EMAS. В 2015 году завод Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе был сертифицирован как «углерод-нейтральный производственный объект». Одна лишь система централизованного теплоснабжения, которая распределяет горячую воду внутри завода из когенераторной установки, работающей на биогазе, позволяет сократить ежегодные выбросы CO2 почти на 1800 тонн.


В 2019 году компания ввела в эксплуатацию новый лакокрасочный цех для кроссовера Urus — 95% используемых красок изготовлены на водной основе с применением технологии E-Cube, позволяющей улавливать избыток распыляемой краски.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках прошедшего 22 апреля Дня Земли компания Lamborghini получила награду «Зеленая звезда 2021» (Green Star 2021).
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мамачка, забяры мяне адсюль. Мне так страшна, як ніколі раней». Як выглядае жыццё ў чаканні прысуду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by