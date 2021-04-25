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Реконструкцию боя Первой мировой войны показали под Минском – видео

25.04.2021 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Под Минском реконструировали крупный бой периода Первой мировой войны, когда немецкие войска намеревались пробиться через русский фронт. Им удалось дойти до Минска, но солдаты царской армии отстояли город.

Инсценировали одно из сражений 1915 года между немецкими и российскими войсками в рамках Виленской операции. Часть этой операции известна также под названием "Свенцянский прорыв".

Реконструкцию провели в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах, где восстановлен облик белорусской деревни конца XIX  – начала XX века. Собственно, через такие села в 1915 году и пролегала линия фронта Первой мировой войны в Беларуси.

Участники военно-патриотических клубов использовали обмундирование того времени, оригинальное оружие. Были даже пулеметы "Льюис" и "Максим", применяли для большей зрелищности и пиротехнику.

Как отмечают эксперты, Первая мировая война оказала серьезное влияние на белорусскую историю, надолго разделив страну на две части. Несмотря на это, сегодня о тех событиях вспоминают мало. Историки такими инсценировками боев хотят привлечь большее внимание общества к теме Первой мировой.

 
Теги: Минск
 
 
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Историки постарались максимально точно инсценировать бой между солдатами царской армии и войсками Кайзера за белорусские деревни в рамках "Свенцянского прорыва"...
 
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