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«Трагедия может произойти в любой момент». Сайт БелАЭС взломан неизвестными

25.04.2021 17:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сайт Белорусской атомной станции сегодня, 25 апреля, был взломан неизвестными, сообщает Минэнерго Беларуси.

 

«Трагедия может произойти в любой момент». Сайт БелАЭС взломан неизвестными

 

«Кем именно, сейчас выясняют специалисты, — отмечает ведомство в своем телеграм-канале. — Опубликованная в сообщении информация является фейком».

В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен, информирует Минэнерго.

Сегодня на официальном сайте БелАЭС появилось сообщение якобы от имени ее работников, в котором говорится, что «работа станции опасна и трагедия может произойти в любой момент».

 
 
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Сайт Белорусской атомной станции сегодня, 25 апреля, был взломан неизвестными, сообщает Минэнерго Беларуси.  
 
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