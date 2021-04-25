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«Трагедия может произойти в любой момент». Сайт БелАЭС взломан неизвестными
Источник материала: Навiны
Сайт Белорусской атомной станции сегодня, 25 апреля, был взломан неизвестными,
«Кем именно, сейчас выясняют специалисты, — отмечает ведомство в своем телеграм-канале. — Опубликованная в сообщении информация является фейком».
В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен, информирует Минэнерго.
Сегодня на официальном сайте БелАЭС появилось сообщение якобы от имени ее работников, в котором говорится, что «работа станции опасна и трагедия может произойти в любой момент».
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Сайт Белорусской атомной станции сегодня, 25 апреля, был взломан неизвестными, сообщает Минэнерго Беларуси.
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