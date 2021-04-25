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В Слуцке автомобиль протаранил другую машину. Та влетела во двор дома
Источник материала: Onliner
Вечером в пятницу на улице Виленской в Слуцке автомобиль Opel Vectra пробил забор и оказался на территории частного дома. По информации ОГАИ Слуцкого РОВД, виновником аварии стал водитель другой машины — Renault Laguna,
Оба автомобиля под управлением местных жителей ехали по Виленской со стороны сахарного завода в центр города. Водитель Opel остановился для поворота налево, в этот момент в него на скорости въехал двигавшийся попутно Renault.
В Opel находился ребенок, он не пострадал в ДТП, госпитализация никому не потребовалась.
Позже в ходе разбирательства выяснилось, что водитель Renault был нетрезв: 2,7 промилле алкоголя.
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Вечером в пятницу на улице Виленской в Слуцке автомобиль Opel Vectra пробил забор и оказался на территории частного дома. По информации ОГАИ Слуцкого РОВД,...
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