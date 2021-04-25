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В Слуцке автомобиль протаранил другую машину. Та влетела во двор дома

25.04.2021 17:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечером в пятницу на улице Виленской в Слуцке автомобиль Opel Vectra пробил забор и оказался на территории частного дома. По информации ОГАИ Слуцкого РОВД, виновником аварии стал водитель другой машины — Renault Laguna, сообщает SlutskGorod.

Оба автомобиля под управлением местных жителей ехали по Виленской со стороны сахарного завода в центр города. Водитель Opel остановился для поворота налево, в этот момент в него на скорости въехал двигавшийся попутно Renault.

В Слуцке автомобиль протаранил другую машину. Та влетела во двор дома
В Слуцке автомобиль протаранил другую машину. Та влетела во двор дома
В Слуцке автомобиль протаранил другую машину. Та влетела во двор дома

В Opel находился ребенок, он не пострадал в ДТП, госпитализация никому не потребовалась.

Позже в ходе разбирательства выяснилось, что водитель Renault был нетрезв: 2,7 промилле алкоголя.

 
 
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Вечером в пятницу на улице Виленской в Слуцке автомобиль Opel Vectra пробил забор и оказался на территории частного дома. По информации ОГАИ Слуцкого РОВД,...
 
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