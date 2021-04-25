В Слуцке автомобиль протаранил другую машину. Та влетела во двор дома

Источник материала: Onliner

Вечером в пятницу на улице Виленской в Слуцке автомобиль Opel Vectra пробил забор и оказался на территории частного дома. По информации ОГАИ Слуцкого РОВД, виновником аварии стал водитель другой машины — Renault Laguna, сообщает SlutskGorod.

Оба автомобиля под управлением местных жителей ехали по Виленской со стороны сахарного завода в центр города. Водитель Opel остановился для поворота налево, в этот момент в него на скорости въехал двигавшийся попутно Renault.













В Opel находился ребенок, он не пострадал в ДТП, госпитализация никому не потребовалась.

Позже в ходе разбирательства выяснилось, что водитель Renault был нетрезв: 2,7 промилле алкоголя.