«Обнаружилось, что у двадцати человек, непопулярных в народе, управлять страной не получается»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – об исторических параллелях.

– Весной 238 года обстоятельства сложились таким образом, что Римская империя осталась без императора. А времена были сложные – провинции и войска бунтовали, да и в самом Городе было неспокойно.

Чтобы преодолеть этот конституционный кризис сенат решил создать чрезвычайный комитет двадцати. (Он так и назывался – комитет двадцати). Комитет первым делом выпустил декрет о том, что все должны успокоиться, но это, как ни странно, не помогло. Обнаружилось, что у двадцати человек, непопулярных в народе и обладающих сомнительной легитимностью, управлять страной не получается. В Городе было неспокойно. Комитет решил, что стране нужен император.

Но, проблема была в том, что каждый из этих двадцати хотел разного. В идеале, чтобы императором стал он. Так что, выбрать одного императора не получалось. В итоге пошли на компромисс и в конце апреля 238 года выбрали двоих.

Всю жизнь тянувший солдатскую лямку Марк Клодий Пупиен Максим должен был представлять армию, а сделавший блестящую штатскую карьеру Децим Целий Кальвин Бальбин выражать интересы гражданского населения.

Наверное, комитет думал, что нашел блестящее решение. Императоры представляли разные слои общества, а их совместное правление должно было привести ко всеобщему согласию. Однако, получилось немножечко не так как планировали.

Бальбина презирала армия, за то, что он был штатским штафиркой, а к Пупиену некоторую неприязнь испытывали гражданские. (В свое время он руководил полицией Рима и прославился как большой специалист в усмирении недовольных).

Так что согласие, в принципе, в некотором роде наступило. Все согласились, что новые императоры им не нравятся. Императоры издали декрет о всеобщем примирении, но в Городе по-прежнему было неспокойно.

К тому же отношения между двумя императорами тоже не способствовали умиротворению политической обстановки. Пупиен и Бальбин не только представляли разные слои общества, но и отличались друг от друга как лёд и пламень.

Бальбин был выпивоха, бонвиван и весельчак, а Пупиен – угрюмый аскет. Бывает, что противоположности сходятся. Но не в этом случае. Императоры друг друга не любили. А еще были остальные 18 членов комитета, и у каждого из них было свое мнение о наилучших способах обустройства государства.

Не буду рассказывать тебе все перипетии этого правления. В конце концов, регулярные городские бунты отличались друг от друга мелкими, в сущности, деталями. В Городе было неспокойно.

Очередной бунт вспыхнул 29 июля, на 99-й день правления двух императоров. Пупиен обратился к Бальбину с требованием послать на усмирение бунта иностранную гвардию. Но ты помнишь – императоры друг другу не доверяли.

Бальбин в серьезность положения не поверил, а наоборот заподозрил коллегу в дурных намерениях. Слово за слово, припомнили старые обиды. В общем, когда толпа ворвалась во дворец, императоры все еще ссорились друг с другом.

Дальше следуют всякие жестокие подробности, которые я опущу. Коротко говоря, правление двух императоров закончилось месте с коллективным правлением комитета двадцати. (Число членов комитета к этому времени правда уже несколько сократилось. Потому что в 238 году римляне вообще не были знакомы с концепцией мирного протеста).

Когда Пупиен был еще ребенком и жил в маленьком итальянском городке Волатерры, пролетавший над его домом орел уронил во двор кусок окровавленного мяса. Прежде чем мясо успели подобрать, орел опустился на землю, схватил свою добычу и унес ее с собой. И когда история Пупиена завершилась, все сразу поняли, что это знамение сулило ему императорскую власть, недолгое правление и ужасную гибель.

Да любой бы понял. Потому что, орел – царская птица, а окровавленный кусок мяса точно не предвещает ничего хорошего.