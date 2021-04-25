ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕС надеются на коллективный иммунитет от COVID к середине лет

25.04.2021 18:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ЕС хотят ускорить вакцинацию от COVID

Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца лета 2021 года, пишет korrespondent.net
 
Европейский Союз сможет производить достаточное количество вакцин для достижения иммунитета у взрослого населения к середине июля, для этого должно быть привито 70% взрослого населения ЕС, заявил руководитель рабочей группы по вопросам вакцин в ЕС Тьери Бретон в интервью греческой газете To Vima.
 
Европейская комиссия поставила цель привить 70% взрослого населения ЕС до конца этого лета.
 
"Мы уверены, что сможем изготовить достаточное количество вакцин для достижения цели коллективного иммунитета, а это значит, что до середины июля может быть привито 70% взрослого населения", - заявил комиссар.
 
Ранее на этой неделе Европейская Комиссия заявила, что рассчитывает заключить крупнейшее в мире соглашение о поставках вакцин в течение нескольких дней, обеспечив до 1,8 миллиарда доз COVID-вакцины Pfizer на период 2021-2023.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Реконструкцию боя Первой мировой войны показали под Минском – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by