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В Бресте выбирают проект нового здания загса. В финал вышли три варианта
Источник материала: Tut.by
В Бресте выбирают проект нового здания ЗАГСа, которое разместится на пересечении улицы Ленина и городской набережной, сообщил в
Отбор прошло пять участников. Из них архитекртурно-градостроительный проект выбрал три лучших предложения от «Воробьев и партнеры», «Брестжилпроект» и «Института комплексного проектирования объектов строительства».
Вскоре управление капитального строительства определит победителя, который продолжит работу по дальнейшему проектированию здания.
А вот проекты, которые не прошли в финал.
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