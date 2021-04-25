В Бресте выбирают проект нового здания загса. В финал вышли три варианта

Источник материала: Tut.by

В Бресте выбирают проект нового здания ЗАГСа, которое разместится на пересечении улицы Ленина и городской набережной, сообщил в своем телеграм-канале мэр Александр Рогачук.



Один из финалистов

Отбор прошло пять участников. Из них архитекртурно-градостроительный проект выбрал три лучших предложения от «Воробьев и партнеры», «Брестжилпроект» и «Института комплексного проектирования объектов строительства».



Один из финалистов

Вскоре управление капитального строительства определит победителя, который продолжит работу по дальнейшему проектированию здания.



Один из финалистов

А вот проекты, которые не прошли в финал.











