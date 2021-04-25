Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

25 апреля завершается шестой тур чемпионата Беларуси по футболу . В Минске БАТЭ разгромил «Ислочь» со счетом 4:1. При этом борисовчане первыми пропустили гол на седьмой минуте.

Вчера минское «Динамо» переиграло «Минск» со счетом 3:1.

Днем ранее «Сморгонь» добыла первую победу после возвращения в элиту. В Мозыре «Славия» обыграла «Слуцк» со счетом 3:1.

Хитом тура станет матч в Солигорске, где «Шахтер» примет «Рух». Игра пройдет 25 апреля.



«Шахтер» выдал лучший старт в своей истории. «Рух» пока буксует, но не проигрывает. Коллаж из фото «Шахтера» и «Руха»

«Горняки» пишут свою историю прямо сейчас, показав лучший старт в турнире. С учетом кубковых игр они не знают поражений. Кажется, что машина Григорчука неуязвима ни для кого.

Сможет ли что-то противопоставить «Рух» этому? Команда из Бреста продолжает искать себя, и кажется, что уже находит. Несомненно, в Солигорске нас ждет битва, не пропустите!

Также стоит обратить внимание на матч в Гомеле 25 апреля, где местный клуб примет жутко стартовавший «Торпедо-БелАЗ». Говорят, что Юрию Пунтусу дали пару игр на выправление ситуации, иначе боссы команды укажут тренеру на дверь.





Ниже расписание всех игр тура.

23 апреля прошли два матча:

ФК «Сморгонь» — «Спутник» — 2:0

«Славия» — ФК «Слуцк» — 3:1

24 апреля состоялись три игры:

«Динамо-Брест» — ФК «Витебск» — 0:0

«Энергетик-БГУ» — «Неман» — 1:1

ФК «Минск» — «Динамо-Минск» — 1:3

25 апреля тур завершится еще тремя встречами:

«Ислочь» — БАТЭ — 1:4

Минск. 25 апреля. Стадион ФК «Минск».

Судьи: Д. Щербаков, А. Филиппович, И. Спургяш (все — Минск).

«Ислочь»: Василючек — Гуренко, Зинович, Шалашников, Дибанго — Р. Лисакович (Пигас, 70), Мякиш (Д.Лисакович, 75), Патоцкий (Ковалев, 58) — Юсов (Герасимов, 71), Комаровский (к), Козыренко (Глущенков, 32).

БАТЭ: Кудравец — Ал. Филипович, Рыбак, Я. Филипович (Копитович, 77), М. Володько (Малькевич, 74) — Карасев, Яблонский — Милич, Драгун (к) (Волков, 83), Нехайчик (Умаров, 62) — Скавыш.

Голы: 1:0 — Комаровский (7). 1:1 — Драгун (24). 1:2 — М. Володько (55). 1:3 — Драгун (57). 1:4 — Скавыш (70).

Предупреждения: Шалашников (19; 30), М. Володько (52), Комаровский (53).

Удаление: Шалашников (30).

Матч для «желто-синих» начался с холодного душа. Неплохо стартовав, гости пропустили первыми. На седьмой минуте Дмитрий Комаровский хлестким ударом отправил мяч в сетку ворот 17-летнего Андрея Кудравца.

БАТЭ удалось достаточно быстро сравнять счет. На 24-й минуте Стас Драгун головой отправил мяч в ворота. На 30-й минуте хозяева остались вдесятером, что стало ключевым моментом встречи.

После перерыва гости за две минуты организовали два гола, Драгун оформил дубль. А на 70-й минуте Макс Скавыш довел счет до крупного.

БАТЭ выходит на чистое второе место в турнирной таблице.

«Шахтер» — «Рух» — 2:0

Матч начался.

ФК «Гомель» — «Торпедо-БелАЗ», 20.45.

Партнер проекта:



