Премьер-министр Армении Пашинян подал в отставку. Но уходить не собирается

Источник материала: Салiдарнасць

Глава армянского правительства намерен оставаться и.о. премьера.





Никол Пашинян уходит, но не прощается: он останется во главе правительства. Фото: EPA

Через пять с половиной месяцев после проигрыша Армении в войне в Карабахе премьер-министр Никол Пашинян в воскресенье подал в отставку. Это давно ожидавшийся формальный шаг: Пашинян намерен оставаться и.о. премьера, а в июне снова победить на выборах.

Отставка Пашиняна нужна для того, чтобы провести внеочередные выборы парламента, а выборы стали необходимы из-за кризиса, в котором оказалась Армения после проигрыша в прошлогодней войне в Нагорном Карабахе.

— В 2020 году мы пережили катастрофические события, о причинах, основаниях и вариантах разрешения которых высказались практически все: политические силы, члены правительства, интеллигенция, духовенство, общественные организации. (Теперь и) народ должен иметь возможность сказать свое слово, дать свою оценку прошлого и настоящего, принять решение о будущем. Чтобы создать такую ​​возможность, проводятся внеочередные выборы, — цитирует заявление Пашиняна агентство АМИ Новости-Армения.

В соответствии с конституцией страны прошение об отставке подало и правительство Армении в полном составе. Однако оно продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

20 июня Пашинян по договоренности с парламентской оппозицией намерен провести внеочередные выборы, на которых рассчитывает снова победить — и опросы дают ему основания для таких надежд.

— Я подам в отставку в апреле. Это сделаю не для того, чтобы уйти, а для проведения досрочных выборов. Я буду оставаться исполняющим обязанности премьера. В случае поддержки избирателей на выборах я пообещал служить стране еще лучше. Однако если граждане не поддержат нас, мы покорно передадим власть той силе, которая будет избрана, — сказал Пашинян 28 марта на встрече с гражданами во время поездки по стране.

По конституции Армении для внеочередных выборов нужно, чтобы премьер-министр подал в отставку, а затем парламент дважды не утвердил кандидатуру нового премьера. Именно эту процедуру и намерены соблюсти Пашинян, подконтрольное его партии «Мой шаг» Национальное собрание и президент Армен Саркисян.

Позиции Пашиняна подорвал проигрыш Азербайджану в 44-дневной карабахской войне в сентябре-ноябре прошлого года. Часть армянского общества считает мирное соглашение 9 ноября предательством со стороны премьер-министра.

По этому соглашению армянская армия фактически капитулировала, а Азербайджан вернул контроль над всеми районами вокруг Нагорного Карабаха, захваченными армянскими силами в начале 1990-х годов, а также над значительной частью самой бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, включая старую столицу Шушу.

Шок от проигрыша в войне для части армян был тем сильнее, что армянская военная пропаганда и сам Пашинян почти до конца отказывались публично признавать, что ход боевых действий с самого начала приобрел катастрофический для армянско-карабахской армии оборот.

Впрочем, несмотря на этот шок, Пашинян и его блок «Мой шаг» остаются намного популярнее оппозиции, которую возглавляют свергнутые ими прежние правители Армении.

Опрос, проведенный в конце марта Gallup International, показал, что «Мой шаг» на порядок популярнее каждой из ведущих оппозиционных партий в отдельности: за него намерены голосовать почти 32% опрошенных, тогда как за сильнейшего из его потенциальных конкурентов, еще не созданный блок во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном — всего 6%.

Правда, огромная доля армянских избирателей при этом либо пассивна, либо разочарована во всех политиках: голосовать на выборах собираются лишь чуть больше 40% граждан.

Лично Пашинян уступает в популярности в стране лишь омбудсмену Арману Татояну и опережает всех лидеров оппозиции.

Журналист и оппозиционный политик Никол Пашинян пришел к власти в мае 2018 года в результате мирной революции и ухода в отставку премьер-министра Сержа Саргсяна.

В декабре того же года блок «Мой шаг» во главе с Пашиняном одержал сокрушительную победу на внеочередных парламентских выборах, собрав 70% голосов. «Мой шаг» до сих пор имеет почти две трети голосов в Национальном собрании, несмотря на уход части депутатов из фракции после проигрыша в войне.