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Кроссовер Haval Jolion российского производства: новые подробности

25.04.2021 18:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за недавним анонсом Haval Jolion, который должен стать самым доступным в гамме китайского бренда на рынке ТС, в компании обнародовали новую порцию информации о новинке.


Напомним, что производство Jolion (в Китае он продается как Chulian) налаживается на заводе Haval в Тульской области. Под капот «паркетник» длиной 4,47 м получит 1,5-литровую турбо-«четверку» (143 л.с. и 210 Нм крутящего момента) в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» (привод во всех случаях только передний).



А вдобавок появились подробности об оснащении машины, которое, как обещают в Haval, станет «одним из самых выдающихся в сегменте». В частности, Jolion получит полностью светодиодную оптику, 7-дюймовую цифровую приборную панель, проекционный дисплей, мультимедиа-систему с 12-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple Car Play и Android Auto, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, а также функцию бесключевого доступа. Среди систем помощи водителю заявлены адаптивный круиз-контроль и ассистент парковки. Седоки заднего ряда должны оценить запас свободного места для ног (более 900 мм).


Вывод Jolion на российский рынок запланирован на конец весны — начало лета 2021 года.

 
 
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Вслед за недавним анонсом Haval Jolion, который должен стать самым доступным в гамме китайского бренда на рынке ТС, в компании обнародовали новую порцию информации о...
 
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