Без прав, без документов, без шлема. Под Волковыском погиб мотоциклист, его пассажир в больнице

Источник материала: Tut.by

В субботу около полуночи 29-летний водитель «ММВЗ» ехал с 30-летним пассажиром по деревне Бискупцы со стороны Волковыска — и в какой-то момент не справился с управлением, сообщает ГАИ.





На закруглении дороги влево водитель неправильно выбрал скорость, не справился с мотоциклом и уехал в кювет, где опрокинулся.





После аварии и его, и пассажира привезли в больницу, но водителю помочь не смогли — он там умер. Пассажир с серьезными травмами госпитализирован.

И один, и второй были без шлемов, у водителя никогда не было прав, мотоцикл был не зарегистрирован и не застрахован.

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