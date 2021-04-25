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Звездные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?

25.04.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Звездные войны: кто и зачем и размещает оружие на орбите?
Как понять, какой спутник может быть использован в качестве оружия? Разобраться в этом и других вопросах помогли Андрей Малов, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической Академии МИД РФ, и Андрей Козик, координатор отдела международного гуманитарного права Международного комитета Красного Креста.

Подкаст создан при участии Международного комитета Красного Креста.

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Освоение космоса, изначально и до сих пор, ведется за счет военной сферы. Но если спутники навигации и связи могут иметь полезное гражданское применение, то военные...
 
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