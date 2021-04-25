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Глава ФСБ: следственные органы Беларуси активно работают над выяснением причастности США к попытке переворота

25.04.2021 19:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси расследует возможную причастность США к попытке военного переворота в стране. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РБК.

 

Глава ФСБ: следственные органы Беларуси активно работают над выяснением причастности США к попытке переворота
Александр Бортников. Фото: kremlin.ru.

 

По словам Бортникова, причастность США к госперевороту кроме КГБ расследуют следственные органы Беларуси. «На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», — отметил директор ФСБ.

17 апреля в Москве силами ФСБ были задержаны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. В спецслужбе сообщили, что их задержали после встречи с генералами вооруженных сил Беларуси. По информации российской спецслужбы, они обсуждали совершение военного переворота в Беларуси, а также ликвидацию Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц страны.

По словам Лукашенко, на него готовилось покушение, за организацией которого стояли западные спецслужбы. «Скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал он.

24 апреля Лукашенко сообщил о намерениях в ближайшее время подписать декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности страны на случай убийства главы государства.

Бывший посол Соединенных Штатов в Москве так прокомментировал радио «Эхо Москвы» прозвучавшие из уст Путина обвинения США в том, что именно американские спецслужбы готовили покушение на Лукашенко:

«Это пропаганда. Для русского населения, для белорусского населения. Я это понимаю.

Во-первых, я не видел никаких доказательств, что это действительно факты. Это просто фантазия. Если человеку нужна фантазия, чтобы руководить, чтобы показать его силу – это знак слабости, это не знак силы. Мое окружение говорит: «Путин, что он говорит? Это так странно. Зачем мы бы хотели убить Лукашенко? Объясните, пожалуйста, почему это в американских национальных интересах?» Я честно говорю, я это не понимаю. Во-вторых, такой возможности у нас нет. И в третьих, это выглядит как истерия».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси расследует возможную причастность США к попытке военного переворота в стране. Об этом в эфире телеканала...
 
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