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Снытина набрала 25 очков в полуфинале чемпионата Турции, у Левченко 8 побед подряд в Греции
Источник материала: Tut.by
Белорусские баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина набрали отличную форму, став лидерами своих команд.
Екатерина Снытина в составе клуба «Несибе Айдын» дошла до полуфинала одной из сильнейших женских лиг Европы — чемпионата Турции.
В первом матче на этой стадии «Несибе Айдын» выиграл у «Галатасарая» со счетом 71:68, а во втором уступил — 68:70. При этом Снытина вносит существенный вклад в результативность своей команды. В первой игре она набрала 16 баллов, а во второй — 25.
Следующие две игры пройдут на площадке «Несибе Айдын».
Елена Левченко после почти двухлетнего перерыва вернулась в большой баскетбол в составе греческого «Панатинаикоса». После перехода белоруски этот клуб одержал уже восемь побед подряд и стал лидером чемпионата. При этом Елена показывает стабильно высокую результативность, а в прошлой игре сделала «дабл-дабл» — 16 очков и 15 подборов. Свой успех в этом матче Елена Левченко посвятила отмечающей в заключении день рождения Марии Колесниковой.
После начала протестов Елена Левченко и Екатерина Снытина активно выступали за честные выборы и против насилия. При этом Левченко провела 15 суток на Окрестина, а Снытина недавно объявила, что больше не будет защищать цвета сборной Беларуси, в которой являлась капитаном.
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Белорусские баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина набрали отличную форму, став лидерами своих команд.
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