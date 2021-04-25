Снытина набрала 25 очков в полуфинале чемпионата Турции, у Левченко 8 побед подряд в Греции

Источник материала: Tut.by

Белорусские баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина набрали отличную форму, став лидерами своих команд.



Фото из инстаграма Екатерины Снытиной

Екатерина Снытина в составе клуба «Несибе Айдын» дошла до полуфинала одной из сильнейших женских лиг Европы — чемпионата Турции.

В первом матче на этой стадии «Несибе Айдын» выиграл у «Галатасарая» со счетом 71:68, а во втором уступил — 68:70. При этом Снытина вносит существенный вклад в результативность своей команды. В первой игре она набрала 16 баллов, а во второй — 25.

Следующие две игры пройдут на площадке «Несибе Айдын».

Елена Левченко после почти двухлетнего перерыва вернулась в большой баскетбол в составе греческого «Панатинаикоса». После перехода белоруски этот клуб одержал уже восемь побед подряд и стал лидером чемпионата. При этом Елена показывает стабильно высокую результативность, а в прошлой игре сделала «дабл-дабл» — 16 очков и 15 подборов. Свой успех в этом матче Елена Левченко посвятила отмечающей в заключении день рождения Марии Колесниковой.



Фото: basket.gr

После начала протестов Елена Левченко и Екатерина Снытина активно выступали за честные выборы и против насилия. При этом Левченко провела 15 суток на Окрестина, а Снытина недавно объявила, что больше не будет защищать цвета сборной Беларуси, в которой являлась капитаном.