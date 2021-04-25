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Этот сериал называют новой «Игрой Престолов». Что за он?
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе Netflix выпустил фэнтези-сериал «Тень и кость», который уже успели прозвать новой «Игрой престолов» за насыщенный сюжет о покорении мира и политическим интригам. Кратко рассказываем, что это за проект.
О чем сериал, когда вышел и сколько там серий
23 апреля стриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Тень и кость» (Shadow and Bone в оригинале), снимать который начали в 2019 году. Он основан на популярных фэнтези-романах американской писательницы Ли Бардуго «Тень и Кость» и «Шестерка Воронов». В первом сезоне восемь серий.
Сюжет такой: могущественная страна Равка разделена на две части самой тьмой, там обитают опасные монстры — волькры. Обычный человек не проживет там ни минуты. Народ называет это место Тенистым Каньоном. Только гриши — маги, практикующие самое разное колдовство, могут противостоять существам оттуда. Военного картографа Алину с отрядом солдат и гришей отправили через Тенистый Каньон из одной части страны в другую. И, когда ужасные монстры напали на солдат, а ее лучшего друга Мала чуть не растерзали, внутри Алины пробудилась мощная магия, способная спасти страну Равку и ее людей от тьмы.
Какие о нем отзывы
Первые рецензии о сериале очень положительные. На
Процитируем несколько отзывов. Например, критик The Hollywood Reporter
— В первом сезоне показывается сложный мир, прекрасные костюмы, несколько увлекательных исполнений и отличное раскрытие истории о поиске себя. Только не ждите, что сразу все поймете.
Издание Empire
— Есть волшебница, сирота и избранный герой (привет, «Гарри Поттер»). История о девушке, которой предназначено возглавить революцию и стать пред выбором: друг детства или лихой ненадежный приезжий («Голодные игры», тоже привет). Еще есть опасное королевство с предателями («Игра престолов», мы вновь встретились).
На «КиноПоиске» одна из пользовательниц
— После того, как я включила первую серию, оторваться от происходящего на экране уже не смогла и посмотрела все меньше, чем за сутки <…> Страна Равка, где происходит основное действие, неслучайно напоминает Россию времен царей. Многие герои носят имена, близкие большому русскому сердцу: Александр, Федор, Алина, Зоя, Женя и т.д. <…> «Тень и кость» может показаться сказкой лишь до просмотра первой серии, но вы быстро убедитесь, что это интересная, глубокая и немного печальная история.
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На прошлой неделе Netflix выпустил фэнтези-сериал «Тень и кость», который уже успели прозвать новой «Игрой престолов» за насыщенный сюжет о покорении мира и...
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