Этот сериал называют новой «Игрой Престолов». Что за он?

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Netflix выпустил фэнтези-сериал «Тень и кость», который уже успели прозвать новой «Игрой престолов» за насыщенный сюжет о покорении мира и политическим интригам. Кратко рассказываем, что это за проект.





О чем сериал, когда вышел и сколько там серий

23 апреля стриминговый сервис Netflix выпустил сериал «Тень и кость» (Shadow and Bone в оригинале), снимать который начали в 2019 году. Он основан на популярных фэнтези-романах американской писательницы Ли Бардуго «Тень и Кость» и «Шестерка Воронов». В первом сезоне восемь серий.

Сюжет такой: могущественная страна Равка разделена на две части самой тьмой, там обитают опасные монстры — волькры. Обычный человек не проживет там ни минуты. Народ называет это место Тенистым Каньоном. Только гриши — маги, практикующие самое разное колдовство, могут противостоять существам оттуда. Военного картографа Алину с отрядом солдат и гришей отправили через Тенистый Каньон из одной части страны в другую. И, когда ужасные монстры напали на солдат, а ее лучшего друга Мала чуть не растерзали, внутри Алины пробудилась мощная магия, способная спасти страну Равку и ее людей от тьмы.

Какие о нем отзывы

Первые рецензии о сериале очень положительные. На Rotten Tomatoes у «Тени и кости» сейчас 95% рейтинга от пользователей и 91% свежести от критиков. Отметим, сериал можно считать успешным, если у него выше 70% рейтинга на этой площадке.

Процитируем несколько отзывов. Например, критик The Hollywood Reporter считает , что это очень интересное шоу, но сложное из-за своей мифологии.

— В первом сезоне показывается сложный мир, прекрасные костюмы, несколько увлекательных исполнений и отличное раскрытие истории о поиске себя. Только не ждите, что сразу все поймете.

Издание Empire пишет , что «Тень и кость» напоминает «Игру престолов», в которую добавили что-то из «Гарри Поттера» и «Голодных игр»:

— Есть волшебница, сирота и избранный герой (привет, «Гарри Поттер»). История о девушке, которой предназначено возглавить революцию и стать пред выбором: друг детства или лихой ненадежный приезжий («Голодные игры», тоже привет). Еще есть опасное королевство с предателями («Игра престолов», мы вновь встретились).





На «КиноПоиске» одна из пользовательниц написала , что проект как обещал быть грандиозным — таким он и получился.

— После того, как я включила первую серию, оторваться от происходящего на экране уже не смогла и посмотрела все меньше, чем за сутки <…> Страна Равка, где происходит основное действие, неслучайно напоминает Россию времен царей. Многие герои носят имена, близкие большому русскому сердцу: Александр, Федор, Алина, Зоя, Женя и т.д. <…> «Тень и кость» может показаться сказкой лишь до просмотра первой серии, но вы быстро убедитесь, что это интересная, глубокая и немного печальная история.