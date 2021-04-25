Осторожно: сильный ветер ожидается в Беларуси 26 апреля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр - Sputnik. Сильный ветер ожидается на территории Беларуси в понедельник, 26 апреля сообщили в Белгидромете.

Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, из-за чего по республике объявлен желтый уровень опасности.

В ночное время осадков на территории Беларуси не ожидается, а вот днем и ближе к вечеру с вероятностью 70-80 процентов пройдет мокрый снег, переходящий в дождь.

В Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве днем прогнозируется +5...+7°C, в Минске столбики термометров покажут +4...+6°C. Теплее всего будет в Бресте, где воздух прогреется до +6...+8°C.

Аналогичный температурный фон сохранится и во вторник, а вот уже со среды можно ожидать потепления, в четверг-пятницу дневная температура будет около 10 °С.

Советы от спасателей

В МЧС рекомендуют при сильном ветре воздержаться от поездок по городу на личном автомобиле, машину поставить в гараж, а если его нет, запарковать авто вдали от деревьев. Если непогода застала в дороге, быть предельно внимательными в условиях плохой видимости.

Держаться подальше от деревьев и сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.

Пенсионерам, если есть такая возможность, советуют перенести посещение магазинов и почты на другие дни. В случае ЧП звонить по номерам 101 или 112.

Смотрите также: