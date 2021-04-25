Врач объяснила негативное влияние энергетиков на здоровье

Источник материала: ОНТ

Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о негативном влиянии энергетиков на здоровье. Слова терапевта передает RT.

Эксперт отметила, что большинство энергетиков содержат кофеин. В малых дозах это вещество хорошо влияет на сосуды и стимулирует умственную деятельность. Но передозировка, подчеркнула Лариса Алексеева, влечет за собой вялость, апатию, сонливость и снижение реакций.

Врач напомнила, что в большинстве энергетических напитков также присутствуют красители и добавки. Эти вещества могут вызвать аллергическую реакцию и ухудшить состояние человека.

Медик добавила, что употребление энергетиков для пожилого человека может закончиться трагично.

Фото: Depositphotos

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