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Врач объяснила негативное влияние энергетиков на здоровье
Источник материала: ОНТ
Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о негативном влиянии энергетиков на здоровье. Слова терапевта
Эксперт отметила, что большинство энергетиков содержат кофеин. В малых дозах это вещество хорошо влияет на сосуды и стимулирует умственную деятельность. Но передозировка, подчеркнула Лариса Алексеева, влечет за собой вялость, апатию, сонливость и снижение реакций.
Врач напомнила, что в большинстве энергетических напитков также присутствуют красители и добавки. Эти вещества могут вызвать аллергическую реакцию и ухудшить состояние человека.
Медик добавила, что употребление энергетиков для пожилого человека может закончиться трагично.
Фото: Depositphotos
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Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала о негативном влиянии энергетиков на здоровье. Слова терапевта передает RT. Эксперт отметила, что большинство...
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