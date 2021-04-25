ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В США полицейский выстрелил в человека, приняв телефон за оружие

25.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США полицейский выстрелил в человека, приняв телефон за оружие

В Вирджинии (США) полицейский сделал несколько выстрелов в человека, ошибочно приняв за оружие телефон. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на New York Times и полицию штата.

По сведениям источника, полицейский приехал по вызову о сломанной машине. Правоохранитель отвез потерпевшего домой. Спустя 45 минут от того же мужчины поступил вызов о «домашнем происшествии». Вызывая полицию, американец произнес фразу «я могу убить своего брата». Но также он сообщил полиции, что следует из записи разговора, что у него нет при себе оружия.

Офицер прибыл на вызов и увидел, как вызвавший полицию мужчина стоит на улице. У него в руках был какой-то предмет. Полицейский решил, что это может быть оружие. Правоохранитель приказал американцу бросить оружие. После этого он несколько раз выстрелил. Мужчина был ранен, офицер оказал ему первую помощь.

По словам адвоката потерпевшего, полицейский принял за оружие трубку домашнего радиотелефона. Мужчина следовал указаниям правоохранителя, поднял руки вверх, но офицер все равно открыл огонь.

Пострадавший находится в реанимации. Стрелявший полицейский отстранен от службы. Имя правоохранителя не разглашается.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вирджинии (США) полицейский сделал несколько выстрелов в человека, ошибочно приняв за оружие телефон. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на New York Times и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расея ўключыць ЗША ў сьпіс «недружалюбных» краін
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by