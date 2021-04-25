В США полицейский выстрелил в человека, приняв телефон за оружие

Источник материала: ОНТ

В Вирджинии (США) полицейский сделал несколько выстрелов в человека, ошибочно приняв за оружие телефон. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на New York Times и полицию штата.

По сведениям источника, полицейский приехал по вызову о сломанной машине. Правоохранитель отвез потерпевшего домой. Спустя 45 минут от того же мужчины поступил вызов о «домашнем происшествии». Вызывая полицию, американец произнес фразу «я могу убить своего брата». Но также он сообщил полиции, что следует из записи разговора, что у него нет при себе оружия.

Офицер прибыл на вызов и увидел, как вызвавший полицию мужчина стоит на улице. У него в руках был какой-то предмет. Полицейский решил, что это может быть оружие. Правоохранитель приказал американцу бросить оружие. После этого он несколько раз выстрелил. Мужчина был ранен, офицер оказал ему первую помощь.

По словам адвоката потерпевшего, полицейский принял за оружие трубку домашнего радиотелефона. Мужчина следовал указаниям правоохранителя, поднял руки вверх, но офицер все равно открыл огонь.

Пострадавший находится в реанимации. Стрелявший полицейский отстранен от службы. Имя правоохранителя не разглашается.

Фото: Pixabay

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