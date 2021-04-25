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Хоккеисты «Авангарда» сравняли счёт в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

25.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Авангарда» сравняли счёт в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА

Хоккеисты омского «Авангарда» сравняли счёт в финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА.

После первого периода «армейцы» лидировали – 2:0. Однако хоккеисты «Авангарда» сумели исправить положение. К 56-й минуте «ястребы» уже были впереди – 3:2. Но всего за секунду до конца основного времени матча защитник ЦСКА Мэт Робинсон сравнял счёт. В овертайме москвичи имели отличный шанс победить. На пятой минуте удаление заработал игрок «Авангарда» Клим Костин. 

Однако в итоге «армейцы» пропустили в большинстве. Нападающий омской команды Павел Дедунов успешно завершил контратаку. 4:3 – победа «Авангарда». 

Отметим, что в матче был травмирован белорусский нападающий Андрей Стась. Таким образом, счёт в финальной серии до четырёх побед стал равным – 2:2. Следующий поединок команды проведут 26 апреля в Москве.

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Хоккеисты омского «Авангарда» сравняли счёт в финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА. После первого периода «армейцы» лидировали – 2:0. Однако...
 
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