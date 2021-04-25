Во Франции 15 исследователей прожили в пещере 40 дней в полной изоляции

Источник материала: ОНТ

Во Франции группа из 15 исследователей-добровольцев провела 40 дней в полной изоляции в пещере. Это было сделано в рамках эксперимента Deep Time, информирует BBC.

Участники исследования спустили в пещеру Ломбрив (Юсса-ле-Бен, Франция) 14 марта. По планам, 15 добровольцев должны были прожить в пещере 40 дней без связи с внешним миром и даже без часов. Эксперимент должен был показать, как люди в экстремальных условиях реагируют на пространство и время.





Семь женщин и восемь мужчин в возрасте 27-50 лет остались без контактов с внешним миром. Люди спали в палатках, добывали воду в колодце, готовили пищу и вырабатывали электричество с помощью велосипедов.





Через 40 дней к исследователям спустились, чтобы сообщить об окончании эксперимента. Некоторые участники проекта к тому времени считали, что провели в пещере лишь около недели. По словам исследователей, в пещере казалось, что время шло медленнее.

Выйдя из пещеры, все участники эксперимента были в солнцезащитных очках, поскольку они отвыкли от солнечного света.

Фото: Adaptation Institute, Research and do Tank / Facebook

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram