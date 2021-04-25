ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

10 самых смешных курьезов на спортивных соревнованиях. Вы только посмотрите на 5-е фото!

25.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

10 самых смешных курьезов на спортивных соревнованиях. Вы только посмотрите на 5-е фото!

В спорт вкладываются миллиарды долларов, спортсмены посвящают ему жизнь, а зрители с удовольствием за всем этим наблюдают. Иногда на соревнованиях случаются невероятно смешные курьезы! Вот 10 самых забавных из них.

 

Сегодня в черном танце кружимся… Наверно, мы с тобой подружимся...


Фото: zen.yandex.ru

Вижу цель, не вижу препятствий


Фото: omoro.ru

А здесь все-таки стоило бы обратить внимание на препятствия


Фото: eurosport.ru

У страха глаза велики


Фото: e-w-e.ru

Воздушная йога. Дзен пока не пойман


Фото: masterok.livejournal.com

За самое больное


Фото: bugaga.ru

Прямое участие в игре


Фото: omoro.ru

Ты не ты, когда голоден


Фото: omoro.ru

«Что я здесь делаю?»


Фото: nationmagazine.ru

Лови момент


Фото: bipbap.ru


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В спорт вкладываются миллиарды долларов, спортсмены посвящают ему жизнь, а зрители с удовольствием за всем этим наблюдают. Иногда на соревнованиях случаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расея ўключыць ЗША ў сьпіс «недружалюбных» краін
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by