10 самых смешных курьезов на спортивных соревнованиях. Вы только посмотрите на 5-е фото!

Источник материала: ОНТ

В спорт вкладываются миллиарды долларов, спортсмены посвящают ему жизнь, а зрители с удовольствием за всем этим наблюдают. Иногда на соревнованиях случаются невероятно смешные курьезы! Вот 10 самых забавных из них.

Сегодня в черном танце кружимся… Наверно, мы с тобой подружимся...



Фото: zen.yandex.ru

Вижу цель, не вижу препятствий



Фото: omoro.ru

А здесь все-таки стоило бы обратить внимание на препятствия



Фото: eurosport.ru

У страха глаза велики



Фото: e-w-e.ru

Воздушная йога. Дзен пока не пойман



Фото: masterok.livejournal.com

За самое больное



Фото: bugaga.ru

Прямое участие в игре



Фото: omoro.ru

Ты не ты, когда голоден



Фото: omoro.ru

«Что я здесь делаю?»



Фото: nationmagazine.ru

Лови момент



Фото: bipbap.ru





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram