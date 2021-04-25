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10 самых смешных курьезов на спортивных соревнованиях. Вы только посмотрите на 5-е фото!
Источник материала: ОНТ
В спорт вкладываются миллиарды долларов, спортсмены посвящают ему жизнь, а зрители с удовольствием за всем этим наблюдают. Иногда на соревнованиях случаются невероятно смешные курьезы! Вот 10 самых забавных из них.
Сегодня в черном танце кружимся… Наверно, мы с тобой подружимся...
Вижу цель, не вижу препятствий
А здесь все-таки стоило бы обратить внимание на препятствия
У страха глаза велики
Воздушная йога. Дзен пока не пойман
За самое больное
Прямое участие в игре
Ты не ты, когда голоден
«Что я здесь делаю?»
Лови момент
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В спорт вкладываются миллиарды долларов, спортсмены посвящают ему жизнь, а зрители с удовольствием за всем этим наблюдают. Иногда на соревнованиях случаются...
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