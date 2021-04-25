Белорус Егор Шарамков занял пятое место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Источник материала: ОНТ

Белорус Егор Шарамков занял пятое место в вольных упражнениях на проходящем в швейцарском Базеле чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Судьи оценили его выступление в 13,966 балла. Победил в этом виде программы россиянин Никита Нагорный. В эти минуты разыгрываются последние награды на турнире. Егор Шарамков выступает в опорном прыжке. В прошлом году на чемпионате Европы белорус в этом виде программы завоевал серебро, а в вольных упражнениях – бронзу.

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