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Как накормить, вылечить и одеть домашних питомцев: выставка «МирЗоо» открылась в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Мир здоровья и красоты по-собачьи. В Минске открылась выставка «МирЗоо». Причем рассчитана она не только на тех, кто держит кошек и собак. А если у вас ёжик или аксолотль, тушканчик, крокодил? Оказалось, белорусы часто заводят нестандартных питомцев. Как их накормить, вылечить и даже одеть?
У вельш-корги Таффи сегодня праздник, хозяйка обещала купить новых игрушек, корм, витамины и, может быть, даже костюм по погоде, тут уж как получится. От выбора разбегаются глаза и у тех, кто пришел со своим питомцем, и у тех, кто только собирается его завести.
Футбольный манеж на несколько дней превратился в рай для животных. Здесь есть всё для прогулок на улице, отдыха дома, вкусного ужина и даже выбор пилюль. Посетителей консультируют эксперты, здесь же проводят медицинский осмотр.
Знакомство с породами и уроки по уходу за усатыми и хвостатыми «с пелёнок» и даже салон красоты. Так что у Тэда сегодня без вариантов. Он – один из моделей конкурса грумеров. Стилисты работают над образами собак почти 2 часа, причёска в стиле 80-х – визитная карточка породы.
Здоровью собак и кошек сегодня особое внимание. Ветеринары отмечают свой профессиональный праздник и делятся рецептами здоровой жизни питомцев.
Кроме консультаций – уникальные медицинские истории. На кадрах Хоппи и её Айболит, врач впервые в Беларуси поставил собаке без лапы протез.
История Хоппи – не только медицинское достижение, но и пример любви к животным, ведь помогали выжить раненой собаке и волонтёры. Стать одним из них может каждый, уже завтра на выставке будут те, кто ищет своего хозяина. Ну а если забрать домой кошку или собаку не получится, разнообразить домашнюю фауну на выставке предложат рыбками, ёжиками или хомяками.
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Мир здоровья и красоты по-собачьи. В Минске открылась выставка «МирЗоо». Причем рассчитана она не только на тех, кто держит кошек и собак. А если у вас ёжик или...
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