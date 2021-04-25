Как накормить, вылечить и одеть домашних питомцев: выставка «МирЗоо» открылась в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Мир здоровья и красоты по-собачьи. В Минске открылась выставка «МирЗоо». Причем рассчитана она не только на тех, кто держит кошек и собак. А если у вас ёжик или аксолотль, тушканчик, крокодил? Оказалось, белорусы часто заводят нестандартных питомцев. Как их накормить, вылечить и даже одеть?





У вельш-корги Таффи сегодня праздник, хозяйка обещала купить новых игрушек, корм, витамины и, может быть, даже костюм по погоде, тут уж как получится. От выбора разбегаются глаза и у тех, кто пришел со своим питомцем, и у тех, кто только собирается его завести.

Футбольный манеж на несколько дней превратился в рай для животных. Здесь есть всё для прогулок на улице, отдыха дома, вкусного ужина и даже выбор пилюль. Посетителей консультируют эксперты, здесь же проводят медицинский осмотр.

Знакомство с породами и уроки по уходу за усатыми и хвостатыми «с пелёнок» и даже салон красоты. Так что у Тэда сегодня без вариантов. Он – один из моделей конкурса грумеров. Стилисты работают над образами собак почти 2 часа, причёска в стиле 80-х – визитная карточка породы.

Алёна Макаренко, грумер: «Это не та собака, которой завязывают хвостики, хотя шерсть позволяет. Но вот одуванчик на голове – это их фишка такая, чтобы на улице все могли узнать, что это бишон фризе».

Здоровью собак и кошек сегодня особое внимание. Ветеринары отмечают свой профессиональный праздник и делятся рецептами здоровой жизни питомцев.

Карина Кугель: «Мы изучаем корма, у нас есть проблемы с пищеварением, о чём сейчас говорили, и я хотела проконсультироваться. Мы нарабатываем связи контакты, но надеюсь, ничего серьёзного».

Кроме консультаций – уникальные медицинские истории. На кадрах Хоппи и её Айболит, врач впервые в Беларуси поставил собаке без лапы протез.

Павел Жульпа, ветеринар: «Вживляется в лапу, и он срастается с костью и является продолжением конечности, позволяет бегать, прыгать, всё, что им нужно. Методика даёт второй шанс для полноценной жизни».

История Хоппи – не только медицинское достижение, но и пример любви к животным, ведь помогали выжить раненой собаке и волонтёры. Стать одним из них может каждый, уже завтра на выставке будут те, кто ищет своего хозяина. Ну а если забрать домой кошку или собаку не получится, разнообразить домашнюю фауну на выставке предложат рыбками, ёжиками или хомяками.

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