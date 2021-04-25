Медведь погнался за велосипедистом и попал на видео

Источник материала: ОНТ

На Facebook набирает популярность интригующее видео. Камера на дроне, снимавшем природу в городе Уайтфиш (США), запечатлела погоню медведя за велосипедистом.

Мужчина катался по лесным тропинкам в горах. Спокойная поездка приобрела другой оборот, когда за велосипедистом погнался вышедший из чащи медведь.

Велосипедист, заметив хищника, ускорился. Животное погналось за человеком.

Чем закончилась эта погоня, неизвестно, так как мужчина и медведь скрылись за склоном. Автор ролика пояснил, что с животным и человеком все нормально. «Монтана – это вам не Диснейленд», – говорится в комментарии к видео.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram