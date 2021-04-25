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Самые нелепые свадебные традиции, которые живы до сих пор!

25.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые нелепые свадебные традиции, которые живы до сих пор!

У людей в различных уголках нашего мира много поразительных и нелепых свадебных традиции, многие из которых соблюдаются до сих пор. Сегодня мы представим вам подборку традиций, которые еще не изжили себя, но являются забавными.

 

Нигерия

В племени ибо существует традиция, когда мужчине нужно доказать, что он созрел для взрослой жизни. Все проходит следующим образом: вся родня невесты в большом количестве становится в длинную колонну с палками в руках, а будущий жених должен мужественно пройти сквозь эту колонну. Вся сложность заключается в том, что эти палки предназначены для ударов, а сил родственники не жалеют. Вот так закаляют настоящих мужчин в Африке.

Судьба невесты перед свадьбой также незавидна. Чтобы быть на пике своей формы и красоты в нигерийском понимании, девушка должна набрать наибольший вес. Поэтому приходится за несколько месяцев до свадьбы соблюдать специальную диету, которая состоит из огромных объемов пшенной каши, а также жирного верблюжьего молока.


Фото: diana-indigo.livejournal.com

Непал 

Жители Непала строго соблюдают свои традиции уже много веков. Поэтому во многих семьях до сих пор мамы заранее договариваются о браке, хотя дети еще находятся в утробе. При этом когда дети подрастают, родителей не интересует их мнение и договоренности соблюдаются.


Фото: outdoorukraine.com

Швейцария

Швейцария считается передовой европейской страной, одной из лидеров по уровню жизни населения и экологии. Но странные свадебные традиции живы даже здесь во многих регионах. Так, невесту за день до свадьбы принято обливать помоями из ведра. Заготавливают специальное ведро, куда идут грязь, помои, протухшие яйца и овощи, которыми обливается невеста. А после в сопровождении друзей жениха и вообще всех, кто захочет поглазеть, она отправляется по местам наибольшего скопления людей.

Считается, что после такого позора невеста будет еще сильнее ценить и любить будущего мужа!


Фото: moscsp.ru

Корея

У немалочисленного корейского народа тудзя есть очень интересная традиция перед свадьбой.  Ровно за месяц до торжества невеста каждый день начинает горько плакать, позже к ней присоединяется мама, а еще позже – родственницы и подруги. Считается, что чем больше слез невеста и ее окружение выплачет перед свадьбой, тем более счастливой и радостной будет дальнейшая семейная жизнь.


Фото: goodbye-office.com

Италия

В Италии свадьбы играют очень пышные, шумные и эмоциональные. Можно смело сказать, что они полностью отражают характер народа, населяющего Апеннинский полуостров. И традиции у них тоже под стать! Во время первой брачной ночи друзья жениха придумывают различные розыгрыши и «сюрпризы» для новобрачных. Это может быть что угодно. Заранее ослабляют болты на кровати, чтобы она развалилась от легкого толчка. Заводят и прячут везде много будильников, закидывают дом хлопушками или просто заваливаются домой и требуют их накормить. Простор для фантазии безграничен. Главное, чтобы было весело. 


Фото: 5653335.ru

Кения

В Кении жених после свадьбы должен месяц носить женскую одежду, чтобы максимально понять и прочувствовать женскую долю. Этот обычай соблюдается строго, и все родственники всегда настаивают на этом. Жениха обязательно фотографируют для семейного альбома. 

Невеста же в это время проходит обучение тонкостям семейной жизни у наставницы, которая специально для этого ей выделяется.


Фото: zen.yandex.ru

Ливия

Здесь свадьбы проходят, как пиры в старину – застолье длится целую неделю. На 6 дней день торжества по традиции жених преподносит невесте свои дары – корзины с тканями, духами, цветами и благовониями. Все подарки сразу же должны быть опробованы, иначе жених может обидеться. Для этого родственница невесты, например, мама, втирает ей духи и благовония в пятку. Считается, что после этого невеста сможет держать своего мужа «под каблуком».


Фото: terraoko.com

 

Древние традиции – это настоящее испытание для молодоженов, но если их объединяет любовь, то любые трудности по плечу. Скорее всего, на это традиции и направлены!

 

По материалам сайта goodbye-office.com

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У людей в различных уголках нашего мира много поразительных и нелепых свадебных традиции, многие из которых соблюдаются до сих пор. Сегодня мы представим вам...
 
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