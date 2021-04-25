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«Реквием» Верди исполнят в Большом театре в память о Чернобыле
Источник материала: ОНТ
«Белорусы мира» с участием хора и оркестра Большого театра исполнят «Реквием» Верди. Это посвящение 35-летию катастрофы на ЧАЭС – «чёрной были» и боли, которая объединяет всех.
На прославленной сцене – «квартет» наших земляков. Они покорили главные оперные «вершины». «Певец мира» – официальный статус сопрано Кучер. Эталонному меццо Семенчук рукоплещут меломаны пяти континентов. Тенор Петров – победитель конкурса Operalia Доминго. Мощный бас Рославца также узнают по обе стороны Земли. «Дух повержен, но не сломлен...» – такова идея вердиевского «Ревиема». «Словно для белорусов написано» – говорят сегодня об этом траурном произведении 19 века.
В репертуаре главного театра страны «Реквием» с 1994 года. С сочинением Верди хор Большого не раз гастролировал за рубежом. К слову, в оркестре на трубе играет Олег Горинович. Весной 1986-го солдат-срочник оказался в 30-километровой Чернобыльской зоне, помогал эвакуировать людей. Ему в этот особый вечер – отдельное «браво!».
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«Белорусы мира» с участием хора и оркестра Большого театра исполнят «Реквием» Верди. Это посвящение 35-летию катастрофы на ЧАЭС – «чёрной были» и боли, которая...
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