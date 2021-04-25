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Беспорядки возобновились ночью в Израиле

25.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки возобновились ночью в Израиле

В Израиле возобновились беспорядки: неспокойно этой ночью было сразу в нескольких районах Иерусалима.


Волнения начались после вечерней молитвы на Храмовой горе. По окончании которой десятки молодых мусульман начали бросать камни, запускать петарды и нападать на полицейских в районе Старого города Иерусалима. 

Обстановка на улицах Израиля обостряется каждую ночь с начала священного для мусульман месяца Рамадана.

В поддержку палестинцев тысячные митинги прошли во всех городах сектора Газа. Протестующие недовольны санитарными мерами, в частности ограничениями на количество участников религиозных собраний. Напряженность в стране выше, чем обычно, и со стороны израильтян, разгневанных недавними палестинскими нападениями на религиозных евреев.

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В Израиле возобновились беспорядки: неспокойно этой ночью было сразу в нескольких районах Иерусалима. Волнения начались после вечерней молитвы на Храмовой горе....
 
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