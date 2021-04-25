|
Беспорядки возобновились ночью в Израиле
Источник материала: ОНТ
В Израиле возобновились беспорядки: неспокойно этой ночью было сразу в нескольких районах Иерусалима.
Волнения начались после вечерней молитвы на Храмовой горе. По окончании которой десятки молодых мусульман начали бросать камни, запускать петарды и нападать на полицейских в районе Старого города Иерусалима.
Обстановка на улицах Израиля обостряется каждую ночь с начала священного для мусульман месяца Рамадана.
В поддержку палестинцев тысячные митинги прошли во всех городах сектора Газа. Протестующие недовольны санитарными мерами, в частности ограничениями на количество участников религиозных собраний. Напряженность в стране выше, чем обычно, и со стороны израильтян, разгневанных недавними палестинскими нападениями на религиозных евреев.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Израиле возобновились беспорядки: неспокойно этой ночью было сразу в нескольких районах Иерусалима. Волнения начались после вечерней молитвы на Храмовой горе....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)