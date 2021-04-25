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В Екатеринбурге пешеходный мост упал на проезжую часть

25.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге пешеходный мост упал на проезжую часть

В Екатеринбурге пешеходный мост упал на проезжую часть. Обошлось без жертв.


Инцидент произошел ночью по вине водителя грузовика. Тот не вписался в пролет. В результате чего мост сошел с опор и упал на проезжую часть кольцевой автодороги. Позже выяснилось, что в момент проезда под мостом у грузовика с полуприцепом (в нем перевозилось оборудование для обработки и сортировки камней) лопнули сразу два колеса. Груз подбросило, и он задел верхнюю часть моста, в результате чего сооружение обрушилось.

К счастью, никто не пострадал – пешеходов на мосту не было, машин под мостом в то время, когда он падал, тоже, хотя трасса крайне оживленная.

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В Екатеринбурге пешеходный мост упал на проезжую часть. Обошлось без жертв. Инцидент произошел ночью по вине водителя грузовика. Тот не вписался в пролет. В...
 
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